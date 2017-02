| ACN

La que era presidenta del Parlament el 9 de novembre de 2014, Núria De Gispert, ha assegurat aquest dimecres, com a testimoni en el judici del 9-N, que va veure "raonable" que el Govern no paralitzés el procés participatiu sobre la independència després de la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). En una breu intervenció durant el judici en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha explicat que, com a presidenta de la Cambra, va estar en aquells dies en contacte permanent amb el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, acusat en la causa per suposadament desobeir al TC.