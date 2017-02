El diputat del PDeCAT al Congrés dels Diputats i conseller de Presidència quan es va organitzar la consulta del 9-N, Francesc Homs, ha declarat aquest matí com a testimoni en el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relació a aquest tema. Durant la seva declaració, Homs ha assegurat que el recurs de l’Estat contra el 9-N va ser un “abús de dret” i ha constatat que “el menyspreu del govern espanyol fou molt gran després de l'anunci fet pel president Mas el 14 d'octubre”.

Qui era conseller de Presidència el 9 de novembre, també ha denunciat que “el Tribunal Constitucional es va adaptar a l'agenda del govern espanyol a l'hora de valorar el recurs contra el 9-N", i ha recordat que davant la providència del TC contra la consulta, el Govern va interposar una demanda davant del Tribunal Suprem per defensa de l’exercici de tres drets fonamentals: llibertat d’expressió, participació política i llibertat ideològica”.

Durant la declaració, Homs també s’ha mostrat contundent assegurant que ell “no era un mer transmissor” sinó que “configurava la decisió final perquè era la meva responsabilitat". Preguntat pel motiu pel qual no es va suspendre el 9-N després de la providència del TC, l’actual diputat del PDeCAT al Congrés ha sentenciat: "No ho vam fer perquè no tenien clar el seu abast".