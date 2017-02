| ACN

El president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, ha retret als encausats pel 9-N que no acceptin "les conseqüències de la desobediència". "O es desobeeix o no es desobeeix", ha insistit Rabell en rebutjar l'estratègia de la defensa d'Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega. "Quan hem anat a aturar desnonaments acceptàvem que governs com els de CDC ens fotien un gec de garrotades de tant en tant, i multes", ha afegit el dirigent de la coalició d'esquerres.

En aquest sentit, Rabell ha criticat amb contundència que s'insti a desobeir "per engrescar la parròquia de cara a unes eleccions i després es digui davant d'un tribunal 'que no ho sabíem massa bé'". "Gràcies per la solidaritat amb els que vénen després", ha afegit respecte a la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent que afecta la presidència i la Mesa del Parlament. A més Rabell ha rebutjat que s'utilitzi el conflicte polític per "preparar de manera espúria una campanya electoral des de la victimització i la irresponsabilitat".