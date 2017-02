Arrimadas a Puigdemont: "Els veig molt més valents al Parlament que davant del jutge"

| Jordi Borràs

La líder de C's i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, s'ha adreçat al president de la Generalitat, que ha demanat poder intervenir al ple per denunciar l'absència d'Irene Rigau perquè està essent jutjada, per dir-li que veu els independentistes "molt més valents parlant al Parlament que el que fan els seus companys davant del jutge" en el judici del 9-N. "Aquí treuen molt pit dient que van desobeir perquè el TC no és competent, però després davant del jutge 'bé no ho sabia, que van ser els voluntaris, que l'ordre no em va arribar correctament", ha argumentat Arrimadas.

En aquest sentit, Arrimadas ha demanat "una mica de respecte per als que van ser voluntaris", i tot seguit ha avisat que "no hi ha democràcia en llocs on els polítics tenen privilegis per saltar-se les lleis i la justícia". "No sé en quin país antidemocràtic s'inspiren", ha reblat. Arrimadas ha augurat que el procés arriba a un "final de cicle" i creu que el judici del 9-N és "els últims focs artificials". Arrimadas ha assegurat que Puigdemont deixarà de ser president i no haurà parlat "de res més" que del procés i del 9-N. "No parla d'altres judicis de corrupció, només d'aquest", li ha retret la dirigent de C's.