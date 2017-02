Junqueras defensa Santi Vidal al Parlament

| ACN

El vicepresident de la Generalitat, conseller d’Economia i líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha respost a la interpel·lació al Govern del PSC sobre l’obtenció de dades fiscals, que li demanava directament si l’exjutge i ja exsenador Santi Vidal deia la veritat o no.

Junqueras ha assegurat que “estem tranquils, ens movem en el marc legal vigent”, i ha aprofitat la seva intervenció per defensar l’exjutge, una aposta personal de Junqueras per liderar el Senat espanyol. “El jutge Santi Vidal ha estat perseguit injustament i se l’ha inhabilitat per fer un estudi –la Constitució catalana-, però quantes coses greus es fan en grups parlamentaris i en governs i ningú no els inhabilita’”, ha preguntat. Junqueras ha assegurat que “ha estat objecte d’un càstig injust totalment –en referència a la seva inhabilitació-, i ho podem dir amb tota la tranquil·litat, i amb un somriure, perquè nosaltres sí que tenim la consciència tranquil·la”.

Junqueras ha denunciat que “se’ns jutja amb una vara de mesurar molt diferent, però ja ho entenem”, i ha recordat que “hi ha un exministre de l’Interior que l’hem sentit tots plegats parlar amb un jutge, i amb un director d’antifrau que s’enorgullia de destrossar un sistema sanitari”.