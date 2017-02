L'excap de la Policia manté que Xavier Trias tenia comptes a Suïssa

L'excap operatiu de la Policia Nacional Eugenio Pino manté en una entrevista publicada avui al diari 'El Mundo' que l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias va tenir comptes a Suïssa : "Ho mantenim, sí. Entre d'altres coses perquè la font ja ens havia donat informacions bones. A més, hem tingut un intercanvi molt fructífer amb ella i és una font de tota credibilitat. Nosaltres rebem la informació, i anem a Suïssa. Ens van mostrar les captures de pantalla i ens van deixar fotografiar-les. I hi ha diversos policies com a testimonis. Si després la Fiscalia considera que no és motiu suficient, doncs bé...", diu Pino.

Preguntat per si han investigat el finançament del procés sobiranista, Pino respon: "Hem tingut gent que ens ha explicat coses de l'Assemblea Nacional Catalana. Sobre finançament, que no pagaven a Hisenda... L'ANC té la idea d'una Catalunya independent. Sabíem que volien posar les urnes, on les anaven a posar... per confidents". L'excap de la Policia també assegura en l'entrevista que va ordenar a les seves brigades en "diverses ocasions" detenir a membres de la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i que va disposar per a aquest tipus d'operacions de fons reservats amb els quals es va pagar a "algun col·laborador".

"Quan hi ha una notícia d'interès, per a això estan els fons reservats. Si cal pagar es paga. Nosaltres hem fet un gran servei a l'Estat", sosté Pino en la primera part de l'entrevista a 'El Mundo'. Pino afegeix que "la brigada política per investigar als polítics catalans no existeix". En aquest sentit, reconeix que "els va arribar molta informació" i que ell "va triar a les persones adequades", citant als comissaris José Manuel Villarejo i Marcelino Martín-Blas.