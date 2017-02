| Parlament

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat la paraula durant una interpel·lació del PSC sobre les dades fiscals amb què treballa la Generalitat. Ha volgut explicar l’absència de la diputada Irene Rigau: “Hi ha una diputada que no pot assistir al ple, la nostra companya Irene Rigau, està essent jutjada amb altres companys. I aquest Parlament no pot fer com si no passés res, no pot romandre indiferent al fet que en aquests moments es jutgi uns polítics per van permetre votar 2,3 milions de persones”.

Puigdemont ha assegurat que “la democràcia espanyola té un problema estructural que la va deteriorant. Una democràcia que envia a judici uns polítics per haver permès expressar un noble sentiment de la ciutadania. Espanya és una democràcia que va emmalaltint”. El president ha avisat, en referència al judici del 9N, que “la Transició no va fer net”, i que malgrat que “durant uns anys va semblar que s’havien apartat i reconvertir –les estructures franquistes-, han tornat”.

El president de la Generalitat ha lamentat la “normalitat de la impunitat”, on “Espanya pot asseure al banc dels acusats uns polítics per posar les urnes, i a la vegada recol·loca un ministre responsable del YAK-42 en un consell d’administració, o es cau en la indecència de vincular la conferència de Brussel·les amb la mort d’una nena perquè no va arribar una ambulància”. Puigdemont també ha recordat que a l’Estat espanyol “es finança la fundación Franco i s’homenatja la División Azul, i a la vegada, s’acusa el president de la Generalitat de nazi”.