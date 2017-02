Junqueras sobre les dades fiscals: “Estem tranquils, ens movem en el marc legal vigent”

| Jordi Borràs

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha respost a la interpel·lació al Govern formulada pel PSC sobre l’obtenció de dades fiscals, si són legals o il·legals com va afirmar el ja exsenador d’ERC Santi Vidal.

Junqueras ha explicat que la Generalitat “ha gestionat dades fiscals des de la seva restauració, i cada vegada més dades i de complexitat major”, i ha posat els exemples de les dades cadastrals per gestionar l’impost de transmissions patrimonials, els censos de màquines escurabutxaques o els censos de mortalitat que facilita l’AEAT per gestionar l’impost de successions. “De fonts n’hi ha moltes, i després hi ha tot un altre bloc de dades que es deriven de les tramitacions i liquidacions de tots els impostos”, ha dit Junqueras, que ha reconegut que “els reptes de l’Agència Tributària de Catalunya són molt grans”. Ara bé, sobre la legalitat o no en l’obtenció de les dades, el conseller ha estat contundent: “Estem convençuts que fem tot el que hem de fer, i ho fem com ens pertoca fer, ens movem en el marc legal vigent i des de qualsevol marc legal que hi hagi, amb tranquil·litat total al respecte”.