Cristians per la Independència ha rebutjat amb contundència les declaracions que va realitzar el nunci del Vaticà a Espanya, Renzo Fratini, davant del rei Felip VI en l'acte de recepció al cos diplomàtic destinat a Espanya, en relació a la unitat de l'Estat. En un comunicat, Cristians per la Independència considera que "les reiterades referències a la unitat d'Espanya menystenen la realitat nacional catalana , avalada per una llarga història, una cultura, una llengua i unes institucions pròpies, i per la voluntat persistent d'una gran majoria de catalans de sentir-se i considerar-se una nació sobirana".

En el text, asseguren també que les manifestacions de Fratini "són contràries a la Doctrina Social de l'Església i al Magisteri, que de manera reiterada defensen els drets de les nacions com una extensió dels drets fonamentals de la persona humana, i com a conseqüència reconeix el dret a l'autodeterminació dels pobles". A més, consideren que també representen "una desautorització als bisbes de les diòcesis catalanes, que de manera reiterada des de 1985 han reconegut sempre que Catalunya és una nació i que està en la voluntat dels catalans escollir el seu futur". En aquest sentit, denuncien que, des que l'any 2009 Fratini va ser nomenat nunci a Espanya, "ha protagonitzat diverses manifestacions contràries i hostils a la identitat catalana, tant pel que fa a l'església, com a la societat".

Concretament, recorden, l'any 2014 "va carregar contra l'abat de Montserrat Josep Maria Soler per unes declaracions en que deia que el Vaticà reconeixeria un futur Estat català". Per a Cristians per la Independència, "l'actitud bel·ligerant del Nunci trencava així el respectuós silenci que el Vaticà venia mantenint sobre el procés català", i afegeixen que "la hostilitat envers Catalunya també s'ha manifestat amb la negativa d'utilitzar la llengua catalana en cap de les seves intervencions en el Principat". Finalment, i "davant d'aquestes actituds reiterades de menyspreu i bel·ligerància envers la identitat catalana", demanen que els bisbes de Catalunya "esmenin els errors de les paraules del Nunci".