La Delegació Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona ha organitzat per aquest diumenge 12 de febrer una conferència que impartirà Philippe Ariño, un gai que defensa que els homosexuals no han de tenir sexe . Aquesta xerrada ha despertat la indignació de les associacions LGTB, fins el punt que n'han demanat la suspensió. Però l'Arquebisbat de Barcelona ha emès un comunicat on justifica la celebració de la conferència. Primer explica que aquest acte s’inscriu "en el marc del cicle de conferències “Cafè-Youcat” que des de fa tres anys organitza la Delegació Pastoral de Joventut d’aquest Arquebisbat".

Seguidament explica que l’objectiu d’aquest cicle és "aprofundir en la reflexió sobre qüestions que interpel·len als joves, sempre amb el màxim respecte per la pluralitat i diversitat de punts de vista que exposen tant els conferenciants com el públic que hi participa". I finalment, matisa: "Tanmateix, les opinions expressades no han de coincidir necessàriament amb el Magisteri i/o la Doctrina de l’Església".