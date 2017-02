El diputat de PDeCAT al Congrés i conseller català de Presidencia quan es va organitzar la consulta sobiranista del 9N, Francesc Homs; l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Joan Rigol -excoordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir- compareixeran com a testimonis aquest dimecres en el judici per la consulta sobre la independència en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). A les 9.30 començarà la tercera sessió del judici a l'expresident del Govern Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau .

També estan previstes les compareixences del director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer; l'alcalde de Premià de Mar (Barcelona) i president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, i els catedràtics de Dret Constitucional Enoch Alberti i Joan Vintró. Tots aquests testimonis compareixen a petició de les defenses dels tres acusats, i el primer a declarar serà Homs a les 11 hores aproximadament, segons la previsió de la sala civil i penal del TSJC.

L'exconseller de Presidencia també està investigat per la seva actuació en organitzar-se la consulta, encara que del seu cas s'encarrega el Tribunal Suprem per la seva condició d'aforat en ser diputat del Congreso. Ser investigat per aquesta mateixa causa li dóna la potestat de no respondre en el TSJC a les preguntes que puguin incriminar-li o anar en contra seva, a més de comparèixer amb advocat, ja que en la seva condició de testimoni està obligat, mentre que quan declari com investigat en el Suprem no té aquesta obligació.