Rajoy s'ofereix a Trump com a interlocutor amb Europa i Amèrica Llatina

| Europa Press

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha ofert aquest dimarts al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, com a interlocutor dels EUA amb Europa, l'Amèrica llatina, el nord de l'Àfrica i l'Orient Mitjà. Rajoy li ho ha dit en la primera conversa telefònica que ha mantingut amb Trump des que va accedir a la presidència dels Estats Units. Trump s'ha interessat per la marxa de l'economia espanyola, i Rajoy li ha explicat que l'any passat va créixer un 3%. Un creixement que situa l'Estat "en les millors condicions" per exercir la interlocució, ha dit Rajoy a Trump, segons un comunicat que ha emès la Moncloa.

Encara en l'àmbit econòmic, Rajoy i Trump han constatat que ambdós països mantenen unes relacions de comerç i inversió "equilibrades i beneficioses". Segons dades de l'executiu estatal, la inversió espanyola als EUA ha crescut en els últims anys fins als 62.000 milions de dòlars, amb més de 80.000 llocs de treball directes.