La Liberal Internacional ha afirmat en el marc del seu últim congrés que Artur Mas sortirà reforçat de la "comèdia teatral judicial" que al seu parer és la vista pel procés participatiu del 9-N . Són paraules del secretari general de la formació, Emil Kirjas , que en nom del partit ha "encoratjat" el govern de l'Estat a "respectar els desitjos del poble de Catalunya en qualsevol assumpte, inclosos l'autonomia i la independència" . La Liberal Internacional ha lamentat, en aquest sentit, que el govern espanyol "menystingui" els 2,3 milions de catalans que van votar sobre el futur de la nació catalana, i que "hagi triat iniciar processos judicials" contra Mas, Joana Ortega i Irene Rigau en lloc d'optar per una solució política.

Kirjas ha advertit l'executiu de Mariano Rajoy que quan un govern "ha perdut el contacte amb la realitat sobre un determinat territori durant tant de temps, pot perdre'n el control molt fàcilment". La formació també ha reiterat que el model democràtic establert pels governs de Londres i Edimburg per decidir el futur polític d'Escòcia "s'hauria d'utilitzar com un exemple positiu en les discussions entre els governs de Madrid i Barcelona".

El partit, a més, es remet a les posicions adoptades al 59è congrés segons les qual les discussions entre ambdós governs "no haurien d'implicar mai la renúncia al dret del poble de Catalunya a decidir el seu futur, garantint que es pugui expressar sempre a través de vies democràtiques". La formació també ha opinat que la Unió Europea ha de ser "flexible i forta" per oferir una "alternativa viable" per a la gent que es vol expressar de manera democràtica.