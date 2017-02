| ACN

El responsable de l'empresa T-Systems, Bernat Rigau, ha assegurat aquest dimarts, en el judici sobre el 9N, que la Generalitat els va comunicar que "podien continuar" amb les seves tasques encara que el Tribunal Constitucional (TC) havia ordenat suspendre la consulta --el Govern els va encarregar elaborar programes informàtics per al 9N--.

Segons ha dit com a testimoni per ser l'encarregat de l'empresa de coordinar els treballs amb el Govern, T-Systems va enviar una carta al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) perquè li confirmés si els encàrrecs que tenien quedaven afectats per la resolució judicial.