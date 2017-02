L'exfiscal Villarejo titlla de "parafeixista" la concentració de suport a Mas

L'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo ha qualificat de "parafeixista" la concentració celebrada aquest dilluns per donar suport a l'expresident català Artur Mas durant la seva declaració judicial per l'organització del 9N i s'ha referit a ell com un "suposat cabdill que volen crear" . És més, ha lamentat que a Catalunya ja són "freqüents aquests moviments de tipus parafeixista" que es produeixen "entorn d'aquesta espècie de petits cabdills com Artur Mas o altres de semblants quan hi ha requeriments judicials davant la comissió de presumptes delictes que, d'altra banda, són evidents".

En declaracions a La Sexta recollides per Europa Press, ha valorat com "un signe de normalitat democràtica" que hi hagi un judici i un tribunal capaç de dur-lo a terme per delictes presumptament comesos per membres d'un Govern de Catalunya. Així, creu que "el que passi al carrer" és "un esdeveniment extern" que no influirà "en cap concepte" en el tribunal. "És una forma de pressionar les institucions democràtiques com el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en un clima evidentment coactiu, aquesta pressió i coacció crec que que només pot tenir una lectura, un caràcter feixista", ha prosseguit Villarejo.

És més, creu que el que fan Mas "i els seus correligionaris" cada vegada que els cita un tribunal és una cosa semblant al que va fer el president nord-americà Donald Trump quan va insultar la jutge federal que va suspendre el veto migratori. D'aquesta manera, Villarejo, que va col·laborar amb Podem en els inicis del partit morat, ha deixat clar que discrepa del que opina d'aquest assumpte Pablo Iglesias, que va considerar la manifestació com una cosa normal en una democràcia i va criticar que es jutgés Mas per posar les urnes.