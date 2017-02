Poc després de la presa de possessió de Donald Trump com a 45è president dels Estats Units , el magnat ja va començar a fer efectiva la política aïllacionista de l'America First que ha defensat al llarg de la campanya. La primera mesura proteccionista, amb l'objectiu de desenvolupar la indústria nord-americana, crear nous llocs de treball i augmentar els salaris , s'ha materialitzat a través de la retirada del país de l' Aliança TransPacífica (TPP). A més, Trump també ha amenaçat amb polítiques aranzelàries als productes de Mèxic i amb la relocalització de les empreses que comptin amb processos de producció fora dels Estats Units.

"Aquesta aventura de ser proteccionista i crear més llocs de treball és una quimera, ja que se'n crearan i se'n destruiran al mateix temps", assegura Jordi Bacaria, director del Cidob, en declaracions a El Món . Sobre la intenció de Trump de virar la política econòmica i exterior dels EUA, l'expert en Economia aplicada per la UB assenyala que "si Trump trenca aquestes cadenes de valor quan hi està a dins, s'acabarà perjudicant a si mateix " perquè el comerç dels Estats Units "és un comerç intraindustrial ". Tanmateix, en el cas de relacions amb Mèxic, l'amenaça de Trump de trencar amb aquesta integració és vista com una forma de crear pànic i una pressió per negociar a la baixa .

En la mateixa línia, Òscar Mascarilla, expert en economia internacional, comerç i finances internacionals per la Universitat de Barcelona, assenyala al respecte que "si poses aranzels a un producte intermedi, fas que l'empresa nord-americana compri els productes a un valor més alt, i això vol dir pèrdua de la competitivitat del producte". Una pràctica que perjudicaria l'ocupació laboral de la potència nord-americana que està vinculada al comerç amb Mèxic, la qual oscil·la els 5 milions de persones.

La retirada del TPP, sense conseqüències directes

La retirada dels Estats Units del tractat de lliure comerç del Pacífic, la primera promesa complerta de Donald Trump en aquest àmbit, no augura grans conseqüències en el si del comerç internacional. Amb la sortida de la potència nord-americana del tractat, que estava encara en procés de ratificació i pretenia potenciar el comerç entre 11 països asiàtics, la Xina té l'oportunitat de presentar-se com a líder del món liberal. A més, el gegant asiàtic està negociant un pacte comercial amb països de la zona.

Mascarilla no creu que tingui grans repercussions des del punt de vista comercial. "Era un tractat que tenia l'objectiu de fer front comú contra Xina, que encara agreujava el comerç perquè posava restriccions als països que en formen part. Clinton tenia intencions de renegociar-lo", ha assegurat en unes declaracions per a aquest mitjà.

| Reuters

Xina, el gran abanderat de la globalització

Un dels principals motius de Donald Trump per justificar aquest replegament és la pèrdua de llocs de treball als EUA que, segons el mateix magnat, han anat a parar a l'estranger. De fet, Trump ha acusat durant la campanya que la Xina "roba" els llocs de treball dels nord-americans. La denúncia va en consonància amb un recent estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) sobre l'impacte al mercat laboral de l'emergència de la Xina com a gran actor econòmic mundial. L'informe revela que l'auge d'importacions al gegant asiàtic ha suposat una pèrdua de més de 2 milions de llocs de treball per als Estats Units.

El discurs de Trump, que ha quallat a la classe obrera nord-americana, ha generat suspicaces a les autoritats xineses. El president de la Xina, Xi Jinping, en resposta al seu homòleg nord-americà, va destacar que els problemes del món no són causats per la globalització i que en una guerra comercial no hi hauria guanyadors. I és que la Xina, com senyalen Mascarilla i Bacaria, esdevé ara "el gran abanderat de la globalització". Ambdós experts coincideixen en el fet que la Xina té la capacitat d'afrontar el repte que suposaria uns Estats Units proteccionista, ja que el gegant asiàtic està fomentant el seu consum intern perquè gran part de la seva producció es quedi a la Xina. Aquesta setmana, ambdós caps d'estat van rebaixar tensions a través d'una trucada telefònica, en la qual Trump va acceptar donar suport a la política d''una sola Xina'.

Orient Pròxim, la patata calenta de l'escenari internacional

Si bé l'Orient Pròxim és una zona complicada on conflueixen molts interessos, el discurs de Trump al llarg de la campanya i del seu –fins ara– breu mandat ha contribuït a generar encara més confusió i incertesa sobre quina sera la implicació dels Estats Units a la zona.

"Trump és més nacionalista que aïllacionista", assenyala Carlota García, investigadora del prestigiós think tank espanyol Instituto Elcano. García creu que Trump apostarà "per una política de continuïtat més que de ruptura: sobretot amb Iran i Israel", ja que per al magnat l'Orient Pròxim és "quelcom que està allà, quelcom molest, però llunyà". Ara bé, "si l'ataquen directament, respondrà amb duresa", apunta García.

"Trump és un businessman: sembla que seurà a negociar. Tot està sobre la taula"

El discurs del president dels Estats Units sobre Israel ha passat de tirar pilotes fora –durant bona part de la campanya– a proclamar que traslladaria l'ambaixada nord-americana de Tel Aviv a Jerusalem, capital compartida i focus del conflicte entre Israel i Palestina. "Cal tenir en compte la retòrica musulmana. El suport de Trump a Israel pot portar major 'antiamericanisme', inclús la vessant més violenta", adverteix García, que creu que a partir d'ara els Estats Units donarà més atenció a Israel, després de l'escala de tensions amb la sentència de l'ONU i el posterior anunci de nous assentaments a Cisjordània.

Una altra incògnita és la política dels Estats Units a Síria. Malgrat no advocar per un intervencionisme, el magnat ha manifestat la seva voluntat d'"aniquilar l'Estat Islàmic", una voluntat que haurà de passar per la taula de negociacions amb països com Rússia, ja que uns Estats Units centrats en allò domèstic podrien "deixar la volatilitat de la regió a càrrec d'altres països" i això implica negociacions.

"Trump ha d'anar amb compte amb les mesures que prendrà a l'Orient Pròxim perquè ha d'evitar que creixi aquest 'antiamericanisme'. Si no, farà sorgir aquests moviments que poden escampar-se per la població i derivar en violència. Aquest és el gran problema. Si creix la violència, Orient Pròxim serà quelcom més que molest i quelcom més que llunyà", conclou la investigadora.