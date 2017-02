Santamaría: "El referèndum no se celebrarà ni a Espanya, ni a Baviera ni al Vèneto"

| Europa Press

La vicepresidenta del Govern espanyol i ministra de la Presidència i per a les Administracions Públiques, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcat aquest dimarts al Ple del Senat que l'Executiu del PP "respecta la llei" i la "resposta oficial a un referèndum d'autodeterminació és que no pot celebrar-se i no se celebrarà". "El referèndum d'autodeterminació no se celebrarà a Espanya, igual que no se celebrarà a Baviera, igual que no se celebrarà al Vèneto. I no crec que que ni Alemanya, ni Itàlia ni Espanya siguem països poc democràtics", ha emfatitzat.

Així ha respost Sáenz de Santamaría en la sessió de control al Govern central al senador de CDC Josep Lluis Cleries i al senador d'ERC Miquel Àngel Estradé, que han acusat el Govern de Mariano Rajoy de no dialogar i no escoltar els catalans sinó d'amenaçar amb "precintar" els col·legis a Catalunya per impedir el referèndum.