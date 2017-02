El màxim responsable de la web del procés participatiu del 9N sobre la independència, Joan Cañada, ha assegurat aquest dimarts al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que no van introduir més continguts en aquesta pàgina una vegada que el Tribunal Constitucional (TC) va suspendre la consulta el 4 de novembre de 2014. A la seva declaració com a testimoni en el judici del 9N, també ha explicat que va informar la llavors vicepresidenta del Govern, Joana Ortega –acusada en la causa–, de la " impossibilitat" de fer desaparèixer la web, que encara avui es pot trobar en Internet.

La Fiscalia tracta de demostrar que el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, i les llavors conselleres Joana Ortega i Irene Rigau van continuar amb els preparatius de la consulta després de la suspensió i que no ho van deixar en mans dels voluntaris, com els acusats sí sostenen.

"Pel que a mi em consta, no es va introduir una altra dada a la web després del dia 4. Que passés per mi no es va introduir cap contingut" , segons Cañada, a qui Ortega havia encarregat el disseny i coordinació de la consulta. No obstant això, el fiscal sosté que la web es va mantenir activa després de la suspensió i que Ortega "a cap moment va ordenar desactivar" els vincles a la pàgina i ni tan sols retirar els logotips de la Generalitat, fins a arribar a publicar-se en la mateixa els resultats de la consulta.

Admiració pels acusats

Cañada, malgrat ser el màxim responsable de la pàgina web, ha explicat al tribunal que no és un expert en informàtica, que els seus coneixements "són pocs", i que els treballs de la pàgina els hi van encarregar al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) que, al seu torn, ho va encomanar a empreses privades.

Abans de començar a contestar les preguntes del fiscal, ha expressat al tribunal la seva "profunda admiració" per Mas, Rigau i Ortega, i una especial estima per aquesta última, però ha assegurat que això no impediria dir la veritat a la seva declaració com a testimoni.

L'exdirector del CTTI admet que la Generalitat no li va ordenar eliminar el web del 9-N

L'exdirector gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) Jordi Escalé ha reconegut aquest dimarts a la tarda que ningú del Govern li va dir que anul·lés la pàgina web www.participa2014.cat després que el Tribunal Constitucional (TC) suspengués el procés participatiu del 9-N. Així, ha dit que la web s'hagués pogut eliminar "en hores" dels nombrosos servidors llogats per la Generalitat, però no s'hagués pogut fer res amb les duplicacions en webs i servidors privats. En tot cas, ha dit que la web no es va actualitzar més