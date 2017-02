Barcelona exigeix davant la CE que els fons europeus per a refugiats arribin a les ciutats

A la reunió, presidida per la comissària de Polítiques Regionals de la Comissió Europea (CE), Corina Cretu , han assistit també representants d'Atenes, Berlín, París i Milà, entre altres ciutats, que han destacat l'esforç que duen a terme els ajuntaments per abordar l'atenció als refugiats.

Asens ha recordat que l'Ajuntament ha posat en marxa el programa Nausicaa com a servei municipal d'acolliment a sol·licitants d'asil exclosos del pla estatal, fet que requereix finançament, per la qual cosa ha exigit que els fons de la UE destinats a aquest fi i que ara reben directament els Estats arribin també, en part, a les ciutats.

"Necessitem la vostra ajuda per dotar aquestes persones de la dignitat que es mereixen com a éssers humans, perquè les ciutats volem ajudar, i Europa ens ha d'ajudar a ajudar", ha dit Asens, que ha lliurat a Cretu el manifest de l'entitat Casa Nostra, Casa Vostra, que compta amb la signatura d'unes 50.000 persones.

En el seu torn de resposta, Cretu ha apostat per estendre ponts ferms i no murs entre la UE i les ciutats, ja que exerceixen un important paper, i ha ofert solidaritat financera als programes d'integració impulsats per aquestes ciutats, que han de tenir "poder per afrontar aquesta realitat".

"Ara és important treballar junts: Estats, ciutats i UE. No és qüestió de burocràcia, sinó de voluntat", ha assegurat la comissària, a qui Asens ha recordat que el dissabte 18 de febrer se celebrarà a Barcelona una manifestació per l'acolliment de refugiats.