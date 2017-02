Putin promulga la llei que despenalitza la violència de gènere

D'aquesta forma, el primer maltractament passarà a estar castigat amb un arrest lleu d'entre deu i quinze dies i una multa màxima de 30.000 rubles (473 euros) . L'agressor podrà substituir-ho també per serveis a la comunitat d'entre 60 i 120 hores .

La nova llei introdueix canvis en l' article 116 del Codi Penal rus , de tal manera que els atacs contra familiars ja no seran considerats delicte si es tracta d'una primera denúncia . Només es presentaran càrrecs si la situació persisteix.

La reincidència sí que serà delicte i estarà penada amb una multa de fins als 40.000 rubles (630 euros), serveis obligatoris a la comunitat durant mig any o un període d'arrest de fins a tres mesos, segons recull l'agència de notícies oficial Itar-Tass.

La diputada Yelena Mizulina ha justificat els nous canvis perquè ja hi ha "59 articles que estipulen la responsabilitat penal per la violència". Segons Mizulina, la despenalització afectarà "assalts físics que no requereixen atenció mèdica" i que són, en la seva opinió, "disputes familiars amb conseqüències menors".

Entre els arguments esgrimits pels defensors de la nova llei també figuren la suposada necessitat de protegir els drets dels pares a imposar disciplina als seus fills o la teoria que l'Estat no ha d'immiscir-se en qüestions familiars.

Per als crítics, en canvi, suposa deixar a l'ombra els qui són víctimes de violència dins de les parets d'una llar. Segons un informe publicat el 2010 per Nacions Unides, cada any unes 14.000 dones moren a Rússia a mans dels seus marits o altres parents, informa l'agència de notícies Reuters.