El Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música s'alien per potenciar la música clàssica de Barcelona

El Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana han acordat aportar 20.000 euros anuals, cadascun, per posicionar la música clàssica de Barcelona al mapa mundial. Per aconseguir aquest objectiu, el director del Liceu, Roger Guasch; el de l’Auditori, Joaquim Garrigosa; el del Palau, Joan Oller, i el president de Barcelona Global, Gonzalo Rodés, han signat aquest dimarts el conveni de coordinació de Barcelona Obertura, a través del qual es dota el projecte d’una estructura pròpia i d’un pressupost de 60.000 euros.

Des de la presentació de la marca Barcelona Obertura, el juliol del 2015, el projecte ha ofert dues temporades de música clàssica, formades per paquets que han identificat els moments clau de l’any i, segons els seus responsables, amb "atractiu internacional". Ara l'objectiu passa per treballar la promoció internacional, dissenyar i presentar el calendari per a la temporada 2017/2018, impulsar una plataforma de vendes, treballar la presència de la marca a fires i festivals, planificar i implementar una campanya publicitària internacional i construir una xarxa d’ambaixadors i avals d’artistes internacionals.