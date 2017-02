| ACN

El català d’origen indi Robert Masih ha pres possessió aquest dimarts de la seva acta de senador en substitució de l’escó que ocupava l’exjutge Santiago Vidal, que va presentar la renúncia després de l’escàndol per les seves manifestacions sobre els preparatius per a la independència. Masih ha promès acatar la Constitució “fins a la constitució de la República Catalana i per imperatiu legal”. Mirella Cortès substitueix també Vidal com a portaveu del grup d’ERC al Senat, on els republicans tenen 12 representants. El portaveu adjunt és Quim Ayats, mentre que el segon adjunt és Miquel Àngel Estradé.