Trump i Rajoy mantindran una conversa telefònica aquest dimarts

| Europa Press

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el del govern espanyol, Mariano Rajoy, mantindran aquest dimarts una conversa telefònica, segons han informat els dos executius. La trucada es durà a terme a les 20.45 i segons el ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, serà “una primera presa de contacte” on no hi ha d’haver cap retret de Rajoy per les primeres mesures adoptades pel president nord-americà. “En una primera presa de contacte sempre soc partidari de ser prudent i establir vies de comunicació per permetre la confiança que faciliti qualsevol intercanvi més franc”, ha dit.