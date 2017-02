Torrent (JxSí): “Pertoca al Govern decidir la data del referèndum”

| Jordi Borràs

Després de la mobilització en defensa dels encausats pel 9N, i davant la intensificació de la judicialització del conflicte a les portes del referèndum, la CUP ha tornat a demanar que es fixi una data per al referèndum. Des de JxSí, però prefereixen no especular sobre quin seria el millor moment, atenent als tempos judicials i als múltiples esdeveniments que es puguin produir. “Pertoca al Govern, perquè és Carles Puigdemont que pot signar el decret de convocatòria, decidir en quina data es farà”, ha dit el portaveu adjunt, Roger Torrent, que ha afegit que “això no treu que totes les forces independentistes i les entitats que formen part del Pacte pel Referèndum puguin ajudar a plantejar la data per fer front a les eventualitats que puguin arribar”. Torrent ha insistit que “podem especular sobre quina pot ser la data, però no ens correspon a nosaltres dir-la”.

Pel que fa a la crítica de la CUP a l’estratègia de defensa de Mas, Ortega i Rigau, que els cupaires voldrien que s’hagué centrat a assumir la desobediència i no a justificar l’escletxa del TC, el portaveu de JxSí ha argumentat que “la defensa és personal i cadascú escull la seva defensa i nosaltres la respectem, com no podria ser d’una altra manera”.