El Govern nomena Marina Borrell i Falcó directora general de Relacions Exteriors

Durant els últims quatre anys ha treballat a Londres com a consultora en comunicació intercultural a les empreses de consultoria internacional Crown World Mobility i Communicaid. La seva tasca ha estat coordinar programes de formació per a executius d'empreses multinacionals i la planificació comunicativa per a millorar el seu posicionament en el mercat. També a Londres, ha treballat a l'ONG Global Witness, que vetlla per la defensa dels Drets Humans i la protecció del medi ambient, com a consultora a Amèrica Llatina. Des de Singapur, Austràlia, Perú, Brasil i Argentina ha treballat per l'empresa Global Business Reports, en la tasca d'intermediària entre empreses i administracions públiques per a promoure i desenvolupar projectes entre els dos sectors.