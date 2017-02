“Ens sentim legitimats a opinar sobre la defensa del 9N perquè també vam ser-ne part, hi vam posar el coll”, ha dit el diputat de la CUP Albert Botran, que ha argumentat per què la CUP “no comparteix” l’estratègia de defensa dels encausats pel 9N. A parer dels cupaires, Mas, Ortega i Rigau haurien d’haver defensat políticament la consulta davant de la prohibició injusta del TC, de manera “la defensa s’hauria d’haver basat en la desobediència i no pas en l'escletxa que el TC no va respondre a la petició d'aclariment del Govern a la notificiació de prohibició de la consulta”.

Albert Botran, que ha deixat clara la “solidaritat total i absoluta amb els encausats” i remarca “la mobilització massiva com el millor antídot contra el discurs de la por”, ha considerat que l’única estratègia de defensa raonable davant les previsibles prohibicions de l’Estat als moviments de l’independentisme “és la desobediència”. “Davant de les prohibicions, l’únic compromís polític ha de ser amb el referèndum, i això implica assumir responsabilitats polítiques”, ha afegit el diputat cupaire.

En aquest context, la CUP ha tornat a demanar a l’executiu català que “fixi una data per al referèndum”, perquè quan arribin els preparatius del referèndum també arribarà la prohibició “i no hi haurà cap escletxa possible. Haurem de ser conscients que el referèndum serà il·legal a ulls del TC, però legítim perquè estarà basat en el mandat popular”, ha dit Botran. De fet, ha assenyalat que el judici pel 9N és “un avís per al futur, que ens ha de posar en alerta per estar a punt per fer front a qualsevol atac”. Finalment, Botran creu que és compatible posar una data al referèndum i alhora donar compliment al mandat del Pacte Nacional pel Referèndum d’intentar pactar-lo amb l’Estat.