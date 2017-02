Davant dels dubtes i sorpresa d'Agenjo, Llobet no li va dir que fos obligatori però sí "convenient" . "Es donava per fet que s'havien de donar les claus, no era decisió dels directors", ha dit. A més, també els va demanar, tot i que no amb tanta força, que busquessin almenys tres voluntaris per centre per fer-se'n càrrec el dia de les votacions. "Si hagués sabut el que demanarien a la reunió, no hi hagués anat", ha admès.

Agenjo va marxar de la reunió amb la idea de no buscar voluntaris, "perquè no volia participar en un acte polític", i de no donar les claus si no obtenia un rebut com a comprovant. Fins el dijous 6 de novembre, tres dies abans de la votació, ningú li va demanar les claus. Aquell matí la va trucar el coordinador d'FP, Jordi Granell, demanant-li les claus, i Agenjo li va reclamar una ordre per escrit, cosa a la qual Granell va respondre que intentaria aconseguir.

Mentrestant, Agenjo va parlar de la qüestió amb dos directors de L'Hospitalet que també tenien dubtes sobre la decisió, i que també estaven "angoixats". Així ho va comunicar a l'Alta Inspecció de l'Estat, que li va recomanar que no lliurés les claus sense una ordre per escrit.



El dijous a la tarda va parlar amb Llobet, que li va dir que consultaria la petició d'una ordre escrita. Fins divendres a la tarda Llobet no la va tornar a trucar, i li va dir que era "l'última per lliurar les claus". "Em vaig sentir molt violenta, perquè sóc molt conscient de la jerarquia", ha explicat. "No és que vulgui desobeir-te", va dir Agenjo. "Doncs ho sembla", hauria respost Llobet, que li va dir que era funcionària de la Generalitat, cosa que Agenjo va negar.



En una trucada posterior, Llobet li va preguntar a Agenjo si aquella ordre que demanava per escrit l'ensenyaria a algú. Quan Agenjo li va dir que la reenviaria a la Delegació del govern espanyol i a l'Alta Inspecció, Llobet va dir que ho tornaria a consultar, però ja no va tornar a parlar amb la directora i ningú va anar a buscar les claus. Tot i així, un transportista va voler lliurar ordinadors al centre, cosa que Agenjo va rebutjar.