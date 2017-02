El Govern commemora el 40è aniversari del retorn de Josep Tarradellas

El Govern ha acordat aquest matí commemorar al llarg de 2017 el 40è aniversari del retorn del president de la Generalitat Josep Tarradellas a Catalunya després de 38 anys d'exili a França. Així ho ha anunciat en roda de premsa la portaveu del Govern, Neus Munté, ha explicat que el retorn de Tarradellas "va suposar la recuperació de la institució de la Generalitat i l'autogovern com a país, i va ser un punt d'inflexió per a la recuperació de les llibertats a Catalunya, després de 40 anys de dictadura franquista".

Amb l'objectiu de dur a terme aquesta commemoració, el Govern ha nomenat Montserrat Catalan i Benavent, directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, com a comissària dels actes que durant tot l'any se celebraran amb relació a aquesta efemèride. Catalan no rebrà cap retribució econòmica per aquest concepte, ha destacat el Govern.

Actes destacats

Entre els actes programats destaca l'obertura de la commemoració del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas, que se celebrarà el mes de març amb un acte institucional al Palau de la Generalitat que comptarà amb la participació dels historiadors Josep Maria Bricall i Jaume Sobrequés, que parlaran sobre la figura del president i el moment polític en què es produeix el seu retorn. El fill del president Tarradellas serà l'encarregat de glossar la seva vessant més personal.