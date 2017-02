El Govern ha denunciat l'incompliment per part de l’Estat de 34 sentències fermes del Tribunal Constitucional (TC) i del Tribunal Suprem (TS) favorables a Catalunya . En roda de premsa aquest migida posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Neus Munté, ha constatat que aquest incompliment "reiterat" s'estén a directives i normes derivades de la legalitat europea. El Govern també ha denunciat que "a aquesta manca d'acatament de sentències, cal afegir l'incompliment constant dels compromisos del Govern de l'Estat en matèria d'inversions en infraestructures o el finançament de la llei de dependència", entre d'altres.

L'Executiu de Carles Puigdemont també ha constatat que "aquesta desídia contrasta amb la rapidesa del govern espanyol i els tribunals a l'hora d'actuar contra el procés polític català avalat per la voluntat dels catalans expressada a les urnes".

34 sentències no acatades

En l'àmbit de les beques universitàries, el Govern ha denunciat que s'incompleixen tres sentències i que "ja fa més de 20 anys que l'Estat incompleix la llei en matèria d'ajuts a l'estudi". En relació a la gestió descentralitzada de subvencions, "tot i que els tribunals reiteren, sentència rere sentència, que la distribució i gestió dels ajuts correspon a les comunitats autònomes, l'Estat espanyol ho ignora i modifica les bases any rere any per incomplir amb aquest mandat".