En un missatge privat a diversos usuaris de Twitter, el cofundador podemita ha afirmat que "és temps d'apostar per la lista de Pablo". "Sense aquest equip, Pablo no continuarà", ha avisat Monedero, en plena discussió interna entre els pablistes i els partidaris del número dos i secretari polític de Podemos, Íñigo Errejón .

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha donat suport al secretari general del partit, Pablo Iglesias . A quatre dies de l'inici del Congrés de Vistalegre II, aquest cap de setmana, Monedero ha advertit que el millor per a la formació morada és que Iglesias continuï al capdavant del partit.

Monedero ha afegit que el canvi a l'Estat espanyol passa per garantir un Podemos fort. "Darrere dels cinc milions de vots, de la plurinacionalitat, de posar a l'agenda la pobresa energètica, la renda bàsica, l'augment del salari mínim, la renúncia de Trillo o del judici a la família Borbó hi ha també un Podemos dirigit per Pablo Iglesias", ha afegit.

"Ens estem jugant, precisament ara i a cop d'un click, el teu, el futur del nostre país", ha apuntat Monedero, en el missatge intern publicat a les xarxes socials. Segons el cofundador del partit, Podemos es juga obrir la porta a la seva normalització o bé recuperar la capacitat d'indignar-se, mantenir el diàleg entre sectors populars i classes mitjanes o de "tornar a fragmentar la lluita amb el que això implica d'avantatge per al PP".