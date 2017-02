Arran, organització juvenil de l’esquerra independentista que forma part de la Crida Constituent, integrada electoralment amb la CUP , denuncia l’actitud dels encausats pel 9N durant el judici de dilluns, en què se’ls jutja per prevaricació i desobediència. En un comunicat publicat al seu Facebook , Arran reconeix que el judici és nou atac a la democràcia per part de l'Estat espanyol , que atempta directament contra la voluntat popular majoritària del poble català i el seu dret legítim d'autodeterminar-se. Aquest judici, afegeixen, “és una nova mostra que el referèndum pactat amb l'Estat espanyol, més enllà de significar la subordinació de la voluntat popular al beneplàcit de l'Estat opressor, és absolutament impossible.

| ACN

Però Arran discrepa de l’actuació dels tres encausats davant del jutge: “El discurs contradictori de Mas, Ortega i Rigau és una mostra més de traïdoria a l'independentisme. Han desaprofitat una palestra mediàtica per mostrar la voluntat ferma d'exercir la desobediència com a eina imprescindible per fer efectiva la ruptura amb l'Estat”, lamenta. I denuncia que els tres “pretenen dur-se tot el rèdit polític del procés participatiu del 9N però en canvi, als jutjats afirmen que les seves actuacions van estar perfectament circumscrites a la legalitat postfranquista espanyola”. A parer d’Arran, Mas, Ortega i Rigau “avantposen els seus interessos partidistes al mandat popular, un cop més sense estar a l'alçada de la mobilització popular”.

El comunicat continua assenyalant que el discurs dels encausats es basa en l'acceptació de la legalitat espanyola, un fet que “entra en absoluta contradicció amb aquelles persones que entenem que no és possible l'autodeterminació del poble català dins d'aquesta legalitat. Això perjudica greument el procés d'emancipació del poble català”. Aquesta organització independentista, propera a Endavant-OSAN, acaba denunciant que es demostra que “l'ara PDECat, antiga Convergència Democràtica de Catalunya, no és capaç d'arribar a la culminació d'aquest procés i que en qualsevol moment pot fer-se enrere i trair la voluntat popular”.