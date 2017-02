El PSOE recupera terreny, segons el CIS

El PP seria la força més votada amb un 33% dels suports , segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CIS), però el PSOE seria l'únic partit que pujaria i obtindria el 18,6% dels sufragis. Malgrat tot, seguiria per darrere d'Unidos Podemos (UP), que trauria un 21,7%, mentre que un 12,4% d'espanyols votaria Ciutadans.

En l'últim baròmetre del CIS, els populars van obtenir un 34,5% en l'estimació de vot, un punt percentual i mig menys, i UP un 21,8%, una dècima més que en l'estimació feta pública aquest dimarts. Per la seva banda, Ciutadans cau del 12,8% al 12,4%. Els socialistes presenten una tendència contrària als altres partits pel que fa l'últim baròmetre, en el qual obtenien un 17%, un punt i mig menys que ara.



Malgrat augmentar pel que fa l'últim CIS, el PSOE encara està molt per sota dels resultats obtinguts en les últimes eleccions generals del 26J. Aleshores, el partit dirigit per Pedro Sánchez va arribar al 22,66% dels vots. Per la seva banda, el PP es manté i Units Podem augmenta respecte el 21,1% obtingut per la formació morada i les seves confluències en els últims comicis. Aleshores, C's va treure un 13,05% i ara també perd suports.



