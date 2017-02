El pare Ángel, que ha bromejat amb canviar el color de la seva corbata, sempre vermell, per no anar vestit com el president dels EUA, Donald Trump, ha assegurat que no perd l'esperança que Trump canviï i, si no, creu que acabaran destituint-lo. "No és possible que a les mans d'una sola persona hi hagi tant de poder. Si no canvia per les bones, el canviaran per nassos, destituint-lo", ha apuntat. A l'esmorzar han assistit alguns polítics com el diputat basc i aspirant a la Secretaria General del PSOE, Patxi López, o el líder de Ciutadans, Albert Rivera, així com l'exsecretari general d'UGT Cándido Méndez. A més, el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha estat l'encarregat de presentar al pare Ángel.



El president de Missatgers de la Pau ha reconegut no estar afiliat a cap partit encara que ha mostrat la seva estima per Fernández, ja que a més de ser asturià com ell, va tenir com a catequista a la seva tieta, Pacita. "Jo sóc d'una coalició que és l'Església i de vegades fins i tot no em comprenen en aquesta coalició", ha indicat. En qualsevol cas, ha convidat a seguir creient en els polítics perquè n'hi ha de compromesos. En aquest sentit, ha afirmat que fins i tot alguns assisteixen als matins a oferir esmorzars a les persones pobres que s'acosten a la seva Església o als menjadors socials de l'organització, si bé no ha desvetllat els seus noms.