| G.A

El portaveu parlamentari de C’s, Carlos Carrizosa, ha denunciat diversos casos d’assetjament escolar en els darrers mesos, en concret, en dues escoles de Balaguer i de Mataró, en les quals, “es va produir un assetjament públic i intensiu sobre famílies de menors que havien aconseguit als tribunals el dret a tenir, almenys, una assignatura no lingüística en castellà”. Carrizosa ha recordat que el Síndic de Greuges ha emès un informe sobre la vulneració de drets dels menors a les escoles catalanes, en què “es fa evident que la Generalitat no garanteix els drets dels menors”. En aquest sentit, el portaveu de C’s ha assegurat que “la Generalitat va acollir el boicot que altres alumnes van fer als escolars i els va donat suport, això és molt greu, perquè el Govern va ajudar al boicot a uns menors d’edat”.

Davant d’aquests fets, C’s ha presentat una proposta de resolució en què insta el Govern a “vetllar pel benestar dels alumnes que han demanat, i han guanyat als tribunals, que una part de l’ensenyament se’ls imparteixi en espanyol”. També demana que "mostrin la solidaritat amb els menors assetjats i les seves famílies", i que "refermin el compromís amb la Convenció sobre els drets dels nens i vetllin per la seva integritat moral". Per altra banda, demanen a l’executiu de Puigdemont que “adopti els mecanismes necessaris per assegurar la protecció dels drets de tots els alumnes i el compliment del pluralisme, inclusió i cohesió social mitjançant les mesures que mantinguin l’escola i el seu entorn allunyats dels conflictes dels adults”.