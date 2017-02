| ACN

Qui va ser cap de serveis territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques, Montserrat Llovet, ha assegurat que no va haver represàlies a la directora d'un institut de L'Hospitalet de Llobregat que es va negar a lliurar les claus del centre educatiu per acollir la consulta sobre la independència del 9 de novembre de 2014. A preguntes de la defensa a la seva declaració com a testimoni en la sessió del judici d'aquest dimarts, Llovet ha explicat que, després d'aquesta negativa, va considerar que el millor era que aquest centre no fos seu del procés participatiu.