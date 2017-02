Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Blanes s'han fet càrrec del cas per intentar localitzar el presumpte agressor. Segons ha avançat el Diari de Girona, els fets van tenir lloc la matinada de diumenge. La noia havia sortit de festa i quan tancaven la discoteca on era va pujar amb un amic al cotxe d'un altre noi. Segons relata el diari, l'amic de la noia va haver de baixar del cotxe i el conductor va aprofitar per arrencar i emportar-se el vehicle amb la menor a dins. El presumpte agressor hauria conduït fins a una zona rural i allà l'hauria pegat i violat per després abandonar-la i fugir.



La víctima va aconseguir trobar un home a qui va explicar el que li havia passat i que la va acompanyar fins a Blanes. Allà, van localitzar una patrulla de la Policia Local i la menor els va relatar l'agressió. Davant de la gravetat dels fets es va activar el protocol d'agressions sexuals i es va sotmetre la menor a una revisió mèdica que permetrà determinar si el presumpte violador va deixar restes biològiques que permetin identificar-lo. En la seva declaració, la noia ha assegurat que no coneixia el seu agressor però sí al noi amb el que va pujar el cotxe i que el conductor hauria abandonat just abans de cometre la violació.