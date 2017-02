El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, creu que els independentistes van cometre l'"error" de no entendre que la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014 no va reflectir el resultat que ells havien volgut inicialment . Així ho ha afirmat en una entrevista a Onda Cero, en la qual ha opinat que no va ser un error permetre aquella consulta, sinó que van ser els independentistes els qui, a més de convocar una consulta prohibida pel Tribunal Constitucional, van cometre aquest error d'interpretació. "Van fer en el seu moment un referèndum que estava prohibit pel Tribunal Constitucional i haurem de seguir emparant-nos en la llei perquè no segueixi aquesta deriva d'incompliment de la llei", ha assenyalat.

I és que Zoido ha resumit el pla del Govern espanyol per a Catalunya en un "diàleg per fer entrar en raó a qui vol abandonar la llei" i "aplicar amb fermesa la llei en el supòsit d'aquells qui mitjançant el diàleg no recapacitin i s'obstinin en dur a terme mesures clarament il·legals com és un referèndum". En aquesta línia, ha insistit que un referèndum no pot ser autoritzat pel president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, sinó que ha d'"autoritzar-lo el poble espanyol" i aquest no l'autoritza. Així, ha apostat per dialogar i treballar i ha destacat que així ho fa l'Administració central en l'àmbit de les seves competències i amb diàleg amb la Generalitat.

"El diàleg i la llei en el cas que el diàleg no causi l'efecte que nosaltres volem és l'única cosa que es pot fer", ha resumit. A més, ha mirat de combatre la idea que el judici per l'organització del 9N sigui "contra els catalans". "Res d'això", ha dit el ministre, i ha afegit que "va contra tres alts càrrecs que van desobeir de manera evident la resolució i l'ordre del Tribunal Constitucional". Per això, els ha avisat que "tot el que pretenguin fer per guarnir o per trobar una justificació, s'equivoquen perquè ningú a Catalunya no es troba per sobre la llei i la llei és la millor garantia que l'Estat de Dret funciona".