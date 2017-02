| ACN

Dos inspectors d'educació han assegurat aquest dimarts que el Departament d'Ensenyament no va voler donar instruccions per escrit als directors d'institut sobre la cessió dels edificis per celebrar el procés participatiu del 9-N. Els dos inspectors van recomanar als directors preocupats per la qüestió que demanessin a la Conselleria que els donessin instruccions escrites, cosa que el departament va denegar, al·legant que les declaracions públiques del president de la Generalitat, Artur Mas, ja eren suficients, tenint en compte que els edificis són propietat del Govern.