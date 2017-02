[VÍDEO] Somatemps es manifesta contra Artur Mas a la seu del PDeCAT

L'entitat espanyolista 'Somatemps' s'ha manifestat aquest dilluns al vespre contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas davant de la seu del PDeCAT, situada al carrer Provença 339 de Barcelona. Ho han fet precisament el mateix dia en què Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau van declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a imputats per haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014. En un vídeo penjat a les xarxes socials per la pròpia entitat, es pot veure que hi havia una vintena de persones a la concentració, que es va desenvolupar entre crits de "Espanya no ens roba, ens roba Artur Mas", "La vostra democràcia és el 3%", "No ens enganyen Catalunya és Espanya", "Separatista, terrorista", i "Artur Mas ets un més", entre d'altres.

A més, hi van haver parlaments. Clemente Polo va explicar que "estem aquí davant de la seu de corrupció democràtica de Catalunya per a dir a Mas i les dues exconselleres que no se'ls jutja per ser independentistes, sinó per situar-se per sobre de la Constitució i de l'ordenament jurídic". Per la seva banda, Josep Alsina va exclamar: "Quan algú utilitza les institucion de l'Estat per anar contra l'Estat s'està produint un cop d'Estat, i això és el que estem vivint a Catalunya. Però a més, són corruptes. La seva corrupció no és massa original, és bastant semblant a la que hem vist a València, Madrid, i altres llocs. Sempre és el mateix. El 3%, l'empresa que dóna diners, els diners que van al partit... i uns quants es perden pel camí, i van a parar a Andorra o a Suïssa". I va continuar: "La diferència és que els corruptes de València o Madrid ho són, però no diuen que els està atacant Espanya, però aquí s'embolcallen amb la bandera com van fer amb el cas Banca Catalana".

Finalment, Alsina va concloure: "No m'enrefio gaire del que facin a Madrid, però tenen l'obligació de fer-ho, caigui qui caigui i peti qui peti. La seva obligació és defensar-nos, als catalans que volem seguir sent espanyols, als catalans que complim la llei i paguem els impostos. I nosaltres no pagarem mai impostos a la Hisenda Catalana!"