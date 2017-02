'The National' compara els processos català i escocès a la seva portada

El diari escocès 'The National' compara aquest dimarts en la seva portada de l'edició impresa els processos català i escocès. Ho fa precisament el dia després que l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau declaressin al Tribunal Superior Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014. En la portada hi apareixen dues grans fotografies, una de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, amb la imatge d'una manifestació pro-Europa de fons, i l'altra una de Mas, amb una gran estelada al darrere, tot sota el títol: "La lluita per l'autodeterminació a Europa" .

"Protestes mentre l'exlíder català és jutjat per la consulta independentista", titula el diari sobre la fotografia de l'expresident Mas; mentre que en el cas d'Sturgeon diu que el Parlament escocès "està preparat per rebutjar l'article 50", el que ha de formalitzar el 'Brexit'. Segons el diari "el judici de cinc dies" pel 9-N "pot exacerbar les tensions que fa temps que hi ha entre el govern central i els independentistes de la regió més rica" de l'Estat. El periodista de la secció de política del 'The National', George Young, també explica els delictes de què s'acusa a Mas, Irene i Rigau i recorda que la consulta de 9-N "va ser un succedani de referèndum" que el Tribunal Constitucional "va considerar il·legal cinc dies abans de celebrar-se". Segons els organitzadors, el 80% dels 2,3 milions de persones que hi van participar van votar a favor de convertir Catalunya en un nou Estat, separat d'Espanya", destaca Young.

Una demostració de força





El diari també relata el suport popular que el judici pel 9-N va suscitar i ho descriu com una "demostració de força" on "milers de persones van acompanyar els acusats als tribunals". "Els manifestants van formar un passadís de 200 metres, onejant banderes independentistes i mostrant pancartes gegants amb els motius 'Love Democracy' i ''We should overcome'".