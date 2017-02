Sarkozy, a judici pel finançament il·legal de la seva campanya electoral el 2012

| Europa Press

L'expresident francès Nicolas Sarkozy serà jutjat pel presumpte finançament il·legal de la seva campanya per a les eleccions del 2012 en el marc de l'anomenat cas Bygmalion, segons fonts judicials citades per la cadena de televisió BFMTV. El jutge Serge Tournaire, encarregat del cas, ha ordenat processar Sarkozy i els altres tretze implicats en la investigació sobre les despeses de campanya el 2012 i les factures falses emeses per la signatura Bygmalion. En concret, es retreu a Sarkozy haver superat el topall de despesa electoral en campanya, fixat en 22,5 milions d'euros llavors. Sarkozy, que va perdre aquelles eleccions enfront del socialista François Hollande, ha intentat sense èxit ser el candidat de la dreta per a les presidencials d'aquest any, però va quedar tercer en les primàries.