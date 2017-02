| TV3

El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha defensat que la Generalitat té dades fiscals legals dels catalans com a "resultat de 30 anys d'història i d'encreuament de desenes de fonts d'informació" dels impostos que té competències, i ha subratllat que disposa de bases de dades fiscals des dels anys 80. En una entrevista aquest dimarts a Tv3 recollida per Europa Press, ha assegurat que "hi ha qui voldria que Catalunya tingués una agència tributària de fira" però, al contrari, disposa d'una que serà capaç de gestionar grans impostos a partir de l'1 de setembre, ha exposat.