La Fiscalia ha demanat que es condemni sis dels nou investigats pel conegut com a ‘Cas Montoro’ amb penes d’entre quatre i vuit anys de presó i multes d’entre 200 i 1.000 euros . Es tracta de sis nois acusats d’haver apedregat el cotxe del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, després d’un míting del PP durant la campanya electoral al Parlament Europeu del maig de 2014. El Ministeri Fiscal els considera culpables dels delictes de desordres públics amb agreujant de discriminació per ideologia i d’atemptat a l’autoritat, mentre que a tres d’ells també els acusa de faltes de danys. Al mateix temps, un dels investigats està acusat d’agredir un agent dels Mossos d’Esquadra durant els aldarulls. D’altra banda, la Fiscalia demana el sobreseïment provisional de la causa per als altres tres joves investigats pels mateixos fets.

Al mateix temps, al seu escrit, la Fiscalia demana que tres dels encausats paguin els 304,51 euros que va costar la reparació del vehicles oficials del Partit Popular on viatjava Cristóbal Montoro acompanyat de la diputada popular Alícia Sánchez Camacho. Considera que se n’han de fer càrrec en concepte de responsabilitat civil, de la mateixa manera que al jove acusat d’agredir un Mossos d’Esquadra li reclama una indemnització de 60 euros per a l’agent lesionat.

A la seva petició, a la qual ha tingut accés l’ACN, la Fiscalia concreta una pena de 8 anys de presó i 1.000 euros de multa per a un dels sis acusats, el qual considera culpable dels aldarulls, dels desperfectes al cotxe oficial on viatjava Montoro i també d’haver colpejat un agent dels Mossos d’Esquadra. Per aquests motius, se l’acusa dels delictes de desordres públics, atemptat a agent de l’autoritat, atemptat a l’autoritat, i faltes de danys. Per a altres dos investigats, la condemna que demana la Fiscalia és de 4 anys de presó i multes de 200 euros, acusats dels delictes de desordres públics i atemptat a l’autoritat, i d’una falta de danys. Finalment per als tres acusats restants, l’acusació pública reclama que se’ls condemni a quatre anys de presó per desordres públics i atemptat a l’autoritat.

Condemnat pels mateixos fets





Per aquests mateixos aldarulls, el desembre de 2015 la justícia ja va condemnar un jove a 120 hores de treballs a benefici de la comunitat. Es tracta d’un noi que era menor en el moment dels fets, de manera que el seu cas el va assumir el jutjat de menors de Barcelona. El condemnat també va haver d’assumir una multa de 775 euros d’indemnització per haver agredit un agent de la Policia Local i una altra sanció de 440 euros pels desperfectes produïts als vehicles oficials on viatjava la comitiva del Partit Popular.





Enfrontaments vers la comitiva popular





Al seu escrit, la Fiscalia recorda que el 21 maig de 2014, en plena campanya electoral pels comicis al Parlament Europeu, el Partit Popular va organitzar un acte al Pòsit de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, amb la presència del candidat, Santiago Fisas, la diputada Alícia Sánchez Camacho i el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro. El Casal Popular de Vilanova i altres entitats, però, van convocar una protesta a les portes de la sala per rebutjar l’esdeveniment, fet que va comportar un desplegament especial per part dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. Segons la Fiscalia, els sis acusats formaven part d’un grup organitzat de 50 persones contràries a les polítiques del PP, que volien frustrar l’esdeveniment i “atemorir” les persones que hi havien d’intervenir. En aquest sentit, senyala que els manifestants van cridar proclames com “assassins, terroristes”, “us matarem” i “lladres, estafadors, feixistes”, entre altres.



D’aquesta manera, la Fiscalia relata que un grup de manifestants, entre les quals inclou els acusats, van increpar Fisas, Sánchez Camacho i Montoro quan aquests van arribar en cotxe fins la porta. Seguidament, afirma que van executar “un pla preconcebut”, movent els testos del carrer per invalidar una de les sortides de la zona peatonal, de manera que després els cotxes oficials haguessin de sortir pel lloc on estaven concentrats els manifestants. Quan va acabar l’acte, el vehicle on viatjaven Cristóbal Montoro i Alicia Sánchez Camacho va intentar marxar de la zona sense èxit, ja que els manifestants els van barrar el pas durant 10 minuts. En aquest impàs de temps, la Fiscalia assegura que diverses persones van colpejar el cotxe i van tirar pedres i ampolles “causant un risc per als ocupants del vehicle”, mentre senyala que un jove també va colpejar el cotxe on viatjava el president comarcal del PP, Ferran Llombart. Enmig dels aldarulls la policia va identificar fins a deu persones –els 9 investigats en la causa i el menor que ja va ser jutjat-.