Detinguts a Badalona dos marroquins acusats d'adoctrinament i captació gihadista

Agents de la Guardia Civil han detingut aquest dimarts a Badalona dos homes de 25 i 27 anys, de nacionalitat marroquina, acusats d'adoctrinament i captació gihadista, ha informat el Ministerio de l'Interior. Com a conseqüència d'aquestes detencions, la Guardia Civil està duent a terme registres als seus domicilis per recopilar evidències de la seva intensa activitat a Internet i a les xarxes socials, on mantenien multitud de contactes amb individus tant dins com fora d'Espanya.