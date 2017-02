| Europa Press

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va enviar el passat dijous una carta al vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, perquè designi l'expert de la Generalitat per a la comissió de la reforma del finançament abans que es constitueixi aquest grup el pròxim divendres. La Generalitat ja ha avançat que no té intenció de participar d'aquest grup. La vicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría ha criticat que la Generalitat no hagi designat l'expert malgrat que el finançament constava al segon punt del document que li va lliurar Junqueras. "No em sembla coherent que ens demanin que revisem el model de finançament autonòmic, i a l'hora en que aquest tema es posa sobre la taula no volen col·laborar amb la resta de les comunitats autònomes".