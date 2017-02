Fillon admet que contractar la seva família va ser un error

El candidat de la dreta a la presidència de França, François Fillon , ha admès aquest dilluns que haver donat feina a la seva dona i als seus fills va ser "un error" ètic perquè els francesos "ja no accepten" que la família col·labori en la política. Tanmateix, Fillon ha considerat que les remuneracions dels seus familiars són "justes i transparents" i que no té res a amagar.

"El primer pas en política és reconèixer els errors: col·laborar amb la família en política ja no és acceptable per als francesos" ha explicat el candidat conservador en una roda de premsa a París, on ha afegit que "va ser un error, ho sento profundament i presento les meves excuses als francesos". Segons Fillon, la contractació de la seva família va ser "legal" i per això es compromet a fer públic els sous de la seva dona i els seus fills.