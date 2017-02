El sindicat de la Policia Nacional CEP assegura que l'exdelegada del Govern espanyol a Catalunya, Llanos de Luna, i la dona de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández, segueixen utilitzant un vehicle policial tipus K amb conductor "per al seu ús personal".

En els escrits remesos a la Direcció General de la Policia Nacional, recollits per Europa Press, el sindicat pregunta si una exdelegada del Govern espanyol o la dona d'un exministre tenen dret a l'ús de vehicle oficial . L'escrit també recalca que, en el cas de la dona de l'exministre, l'utilitza per anar de compres.

El sindicat veu contradictori que en moments on, segons ells, el cos policial manca de personal suficient per atendre les necessitats bàsiques que li requereix la societat, "es portin policies i mitjans per a l'atenció personal d'aquestes persones".