La comunicadora Empar Moliner s'ha trobat aquest matí amb el germà del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millò, a la manifestació al Passeig Lluís Companys en suport de l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que han estat jutjats al TSJC per posar les urnes el 9 de novembre de 2014. "He anat a la manifestació a l'Arc de Triomf perquè sempre m'agrada ser-hi i donar suport, i avui se m'ha acostat un senyor atractiu amb una estelada al coll i m'ha dit que ens féssim un selfie. Després, m'ha dit que es deia Vicenç Millo, germà d'Enric Millo", ha explicat Moliner a Catalunya Ràdio.

Sorpresa, Moliner li ha respost: "Germà d'Enric Millo? Tu ets indepe?", i li ha fet un vídeo a Vicenç Millo on aquest deia: "Bon dia, m'he trobat a l'Empar Moliner i no he pogut res res més que abraçar-la i petonajar-la. Sóc el Vicenç Millo, germà de l'Enric Millo, i tinc una germana petita". A la pregunta de "Tu ets indepe?", el germà de Millo ha respost: "Jo crec que hem d'anar cap aquí, això ho tinc claríssim. I aquí estem, fent costat". Moliner ha continuat dient que Vicenç Millo li ha explicat que tota la família del delegat del govern espanyol a Catalunya és independentista i que a la colla són tots independentistes menys en Millo.

"M'ha interessat molt això que m'ha dit, perquè porto tot el dia llegint diversos diaris on repeteixen que els que no van a la manifestació els titllen de mals catalans, però m'agradaria saber qui ho ha dit, perquè jo no ho he sentit mai. Al contrari, ser mal català és molt millor que ser bon català", ha conclòs Moliner.