La premsa internacional, a l'expectativa del xoc de trens

| Jordi Borràs Amb el lema Love Democracy, els organitzadors de la mobilització que ha aplegat unes 50.000 persones a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en suport als encausats pel 9N, han aconseguit allò que pretenien: “Donar un missatge clar de capacitat de mobilització, però sobretot, fer un salt en l’atenció internacional del conflicte, molt necessari per a tot el que vindrà en els propers mesos, perquè aquest conflicte obre escenaris incerts, no previsibles”, avisa el president de l’ANC, Jordi Sànchez, en declaracions a El Món. A les portes del TSJC, el món ha vist com milers de ciutadans sortien al carrer de forma pacífica per defensar les seves urnes, les que el Govern de Catalunya va posar el 9 de novembre de 2014 en un procés participatiu sense efectes vinculants. Més de 350 periodistes acreditats al TSJC i moltíssims altres al carrer han donat cobertura al judici del 9N, que jutja Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pels possibles delictes de prevaricació i desobediència. Els mitjans de comunicació espanyols i internacionals han fet un desplegament mai vist abans per cobrir el judici. Un interès especial que, a parer del president de l’ANC, queda reforçat pel missatge “de determinació que suposa el referèndum o referèndum per una banda, i la judicialització de la política que el govern d’Espanya manté”. De fet, Jordi Sànchez explica el treball que ha fet l’ANC amb periodistes de Madrid per explicar-los la magnitud de la mobilització: “Els hem explicat que, al nostre entendre, hi ha hagut un canvi d’intensitat, hem passat a un altre nivell, i en aquest sentit, tothom, aquí i allà, té clar que el conflicte català estarà en el centre de l’agenda espanyola i internacional. Deixem enrere l’etapa en què havíem d’explicar el conflicte a nivell internacional per entrar de ple en una fase en què ja res no és previsible”, conclou Jordi Sànchez.











| Jordi Borràs “Conservadors contra independentistes” Una trentena de mitjans de comunicació internacionals han informat directament amb els seus corresponsals sobre el terreny, a més de la cobertura de grans agències internacionals com Reuters i AFP, que han recollit mitjans de tot el món. I la premsa de Madrid, que per primera vegada ha fet també un desplegament històric, amb informacions al minut i reportatges. Res a veure amb la cobertura que la majoria de capçaleres espanyoles van donar a la darrera Diada, molt més escassa i sense la immediatesa amb què han informat sobre el juduci del 9N. Hi ha hagut un canvi de xip en la percepció del conflicte que tenen els mitjans espanyols i internacionals. Però el gran xoc de trens encara ha d'arribar. Serà, assenyalen molts mitjans, el dia en què Carles Puigdemont convoqui el referèndum. El 6F ha estat només un tast del gran xoc. | Jordi Borràs “A França es percep com un enfrontament entre conservadors i independentistes, i malgrat que ara els francesos estem una mica embolicats amb els nostres problemes, sí que l’opinió pública considera que és un conflicte que passa pels tribunals, quan potser hauria d’haver-se explorat la via de diàleg abans. D'aquí que tothom estigui esperant si el president català convoca el referèndum o no. Això sí que pot provocar un desenllaç del conflicte en un sentit o altre”, explica a El Món Michaela Cancela, cap de redacció d'Agence France Presse (AFP). Amb tot, la periodista francesa no creu que “amb el judici del 9N s’hagi internacionalitzat més el procés dels catalans, perquè si ha copsat l’atenció internacional és més aviat perquè hi ha inestabilitat global, i el que pugui passar a Catalunya és, sens dubte, un element desestabilitzador addicional. De fet, The New York Times citava Catalunya com un dels grans desafiaments d’Europa”. Sigui com sigui, Michaela Cancela reconeix que, després de l’exhibició al carrer d’unes 50.000 persones, “l’independentisme ha sabut molt bé donar-li la volta a les amenaces de l’Estat i usar-les per defensar les seves idees”.