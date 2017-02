L'Associació Professional de la Magistratura lamenta la mobilització davant del TSJC

Així mateix, APM ha criticat que es parli de “ de judici a la democràcia” o per “posar les urnes el 9-N”, quan en realitat, afirma, hi ha una acusació per desobediència a les decisions del TC i per prevaricació.



En aquest sentit, ha denunciat “l’intent de deslegitimar l’actuació del poder judicial” quan s’utilitzen aquestes expressions i la “utilització d’una posició de preeminència” en la petició als empleats públics perquè participessin a la concentració d’aquest dilluns a les portes del TSJC i ha carregat contra la “participació directa” d’entitats i càrrecs públics electes i no electes i de corporacions locals.